Mercato Napoli – Il reale obiettivo potrebbe giocare in Serie A

Il giornalista Rai Paolo Paganini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha espresso il suo pensiero sul mercato del Napoli.

Paganini lascia intendere che il vero obiettivo del Napoli possa essere Tonali del Brescia.

“Giuntoli ha rapporti stretti col Verona ma nonostante ciò si sta muovendo su ampio raggio. Il Napoli guarda anche in Europa, bisogna alzare il tasso tecnico e per giugno mi aspetto tanti cambiamenti sia in entrata che in uscita.

“Lobotka è da sempre un calciatore seguito dal Napoli ma c’è anche il discorso Tonali che rientra nei piani del Napoli. Bisognerà inoltre capire cosa accadrà con Fabiàn ed Allan, sono giocatori che possono portare introiti molto alti.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Maurizio Sarri: “Napoli rimasto mio ostaggio? Quel gruppo è stato eccezionale”

La foto di Ronaldo che piange preoccupa la Juventus

Massimo Ugolini: “Durante l’intervallo sono volati ceffoni agli armadietti!”

Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa

Calciomercato Napoli, Younes saluta: pronta la cessione

Venerato spiega i motivi della crisi del Napoli

Napoli, il bilancio si chiude in positivo di 29 milioni: i dettagli

Calciomercato Napoli, Torreira e Kolasinac dall’Arsenal: il piano di Giuntoli

Buffon elogia la Lazio ma dimentica i trofei del Napoli

Serie A – Gli arbitri del prossimo turno, per il Napoli c’è il padovano Chiffi

Ancelotti-Everton – Raggiunto l’accordo col Napoli per la risoluzione del contratto

Enzo Bucchioni: “Via le multe per ritrovare serenità”