La foto di Ronaldo che piange preoccupa la Juventus

La foto di Ronaldo che piange fa il giro del web e preoccupa la Juventus

Ronaldo piange, la Juventus ora è preoccupata per il calciatore portoghese, dopo le immagini viste nella gara di Supercoppa Italiana persa contro la Lazio. Secondo quanto riportato dal portale juvelive.it, la sconfitta in una finale è una cosa a cui CR7 non è abituato e questo l’ha portato a versare delle lacrime per il grande dispiacere.

Il portoghese è un centravanti di grande qualità e ha sempre dimostrato la volontà di raggiungere i risultati, riuscendo a vivere emozioni indescrivibili in carriera. Vedremo cosa accadrà e se questo potrebbe portare a delle difficoltà e magari alla voglia di lasciare la Juventus nella sessione estiva di calciomercato del 2020.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Massimo Ugolini: “Durante l’intervallo sono volati ceffoni agli armadietti!”

Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa

Calciomercato Napoli, Younes saluta: pronta la cessione

Venerato spiega i motivi della crisi del Napoli

Napoli, il bilancio si chiude in positivo di 29 milioni: i dettagli

Calciomercato Napoli, Torreira e Kolasinac dall’Arsenal: il piano di Giuntoli

Buffon elogia la Lazio ma dimentica i trofei del Napoli

Serie A – Gli arbitri del prossimo turno, per il Napoli c’è il padovano Chiffi

Ancelotti-Everton – Raggiunto l’accordo col Napoli per la risoluzione del contratto

Enzo Bucchioni: “Via le multe per ritrovare serenità”

Napoli, doppio colpo di mercato: non solo Amrabat. I dettagli

CdM – Rinnovi Napoli: la società riapre i dialoghi per 4 azzurri

Juventus – Aumento di capitale da 300 milioni di euro

Brambati: “Napoli, se Gattuso dovesse centrare la Champions, farebbe un’impresa”

Napoli – Milik: “Abbiamo sbagliato tutti, non solo Ancelotti”