Obodo, il racconto del suo rapimento. Rinchiuso per 4 ore

Obodo, il racconto di quanto successo

L’ex giocatore dell’Udinese, Christian Obodo, ha raccontato ai microfoni di Brila FM il suo rapimento avvenuto in nigeria. Ecco quanto dichiarato:

“È stata una situazione spiacevole. Essere richiuso per quattro ore nel bagagliaio di una macchina e al caldo. I rapitori mi hanno persino detto di come hanno perso soldi alle scommesse sulla partita della Nigeria. Non mi hanno fatto male né minacciato ma non capisco perché qualcuno voglia sempre farmi vivere situazioni del genere”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Ciro Venerato fa il punto sul mercato azzurro

Mazzari, il suo addio al Napoli : “Ecco cosa mi fece commuovere”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Christian De Sica: “Il maledetto Covid 19 ha colpito anche me”