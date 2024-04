Manna-Napoli, Venerato: “Lui pronto ad accettare l’offerta”

Il Dirigente della Juventus Giovanni Manna sarebbe pronto ad accettare l’offerta del Napoli e trasferirsi così in azzurro.

Di seguito quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato sul sito della RAI:

“Arrivano indirette conferme sulla notizia del Corriere dello Sport. Giovanni Manna è pronto ad accettare l’offerta di Aurelio De Laurentiis. Probabilmente sarà operativo solo a fine stagione. Deve prima rescindere il contratto col club bianconero che a quanto risulta non si opporrebbe alla sua nuova prestigiosa scelta professionale. Manna ha dimostrato di essere un ottimo dirigente portando a Torino tanti giovani di primo piano inserendoli nella Juventus Next Gen. Molti sono in prima squadra. Vanta ottimi rapporti con gli agenti più importanti del mondo e buone relazioni politico istituzionali. Inoltre è campano e conosce bene la pressione ambientale partenopea. Probabilmente il suo posto alla Juventus andrà a Giuseppe Pompilio che a giugno lascerà il Napoli. Storico ex collaboratore di Cristiano Giuntoli (già a Carpi) è il candidato numero uno per il dopo Manna.”