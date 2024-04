La Gazzetta dello Sport – Manna può rifondare il Napoli: pronto budget da 100 milioni

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla squadra del futuro. Giovanni Manna è già a lavoro per sondare il terreno per i nuovi innesti. Con la cessione di Osimhen che porterà 120-130 milioni nelle casse del Napoli, ADL è pronto a garantire un budget di almeno 100 milioni di euro, tra acquisti e rinnovi. I nomi più gettonati in attacco sono quelli di Jonathan David e Santiago Gimenez, ma il primo è sicuramente una pista più percorribile.

A centrocampo il sogno è Lewis Ferguson del Bologna: il suo valore dovrebbe oscillare attorno ai 25 milioni di euro, ma il suo arrivo sarebbe fortemente legato alla qualificazione in Champions. Difficile che il Napoli possa essere la sua prima scelta, considerando le prestazioni attuali del suo Bologna. Dunque, si cerca una valida alternativa come Quinten Timber del Feyenoord. In difesa rimangono forti i profili di Hancko e Martinez Quarta, considerando che ADL non vorrebbe spendere oltre 20mln per il sostituto di Kim.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca: “Il Napoli ripartirà da Kvaratskhelia, il club vorrebbe farne una bandiera”

Interesse Napoli per due profili nuovi dall’estero, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi