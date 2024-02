TMW – Manolas può tornare in Italia: ci pensa il Verona

Secondo il sito online, Kostas Manolas potrebbe tornare in Italia. L’Hellas Verona ci pensa seriamente, e dopo l’accelerata nella giornata di ieri, c’è ancora fiducia per poter chiudere la trattativa. Il classe 1991 è disposto ad accettare un contratto fino a giugno a 400mila euro, con un’eventuale possibilità di inserire un’opzione di prolungamento in base a determinati obiettivi da raggiungere.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Conte, spunta un retroscena sui pensieri de tecnico

L’idea di De Laurentiis per il nuovo centro sportivo del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Diletta Leotta e Loris Karius presto sposi