Manolas sempre più vicino al ritorno in Grecia

Le strade di Manolas ed il Napoli potrebbero separarsi a breve.

A riportare sul difensore del Napoli è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrivendo dell’interessamento dell’Olympiacos e del contestule desiderio di Manolas di tornare in Grecia. :

“L’Olympiacos è cosciente che bisognerà lottare strenuamente per riuscire ad ottenere uno sconto dai diciotto milioni, che rappresentano la richiesta iniziale del Napoli. Un passo in avanti dei greci, uno indietro di Adl, e l’affare può essere ufficializzato. Messa così, come farebbe la casalinga di Voghera, sarebbe tutto estremamente semplice, però dentro una trattativa del genere, con un calciatore di un’autorevolezza rilevante, la vicenda finisce sempre per assumere contorni che la riempiono di difficoltà già note. Però restano due dati oggettivi: l’Olympiacos è interessato a Manolas, che a sua volta ha voglia di rientrare in Patria”.

