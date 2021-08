Tifosi Udinese in rivolta, troppi 48€ per la partita in curva

L’edizione online de Il Corriere dello Sport pubblica un comunicato dei tifosi dell’Udinese.

La polemica è scoppiata in quanto i tifosi dell’Udinese reputano eccessivo il prezzo del biglietto in curva per assistere al match contro la Juventus, 48€:

“Pagare 48 euro per assistere, in curva, a Udinese–Juventus è troppo: la protesta è dell’Associazione Udinese Club (Auc), che ha redatto una nota per sensibilizzare la società friulana verso una riduzione del costo dei ticket. “Auc, preso atto dei prezzi comunicati dalla società in relazione alla partita Udinese–Juventus del 22 agosto, e delle forti proteste da parte della nostra tifoseria, e in particolare dello zoccolo duro formato dagli abbonati, che spesso sottoscrivono l’abbonamento a scatola chiusa, chiede all’Udinese una revisione dei prezzi, uniformandoli quanto meno agli sconti praticati per la Coppa Italia”, è l’appello lanciato dal presidente della tifoseria organizzata, Giuseppe Marcon. “Riteniamo doveroso questo atteggiamento verso la parte più fedele e passionale dei tifosi friulani”, ha aggiunto. Per la gara inaugurale del campionato, l’Udinese ha messo in vendita le curve a 60 euro (48 per abbonati stagione 2019/20), i distinti a 110 (80), la tribuna laterale a 105 euro (84), la tribuna centrale a 140 (112). Il settore ospiti costa 60 euro senza riduzioni.”

