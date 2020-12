Maradona, il ricordo di Carnevale: “Un dolore fortissimo, una mancanza enorme per me”

Maradona, il ricordo di Carnevale

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha ricordato Diego Armando Maradona hai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Un dolore fortissimo, ma contenuto perché speravo che fosse una delle tante fake news, ma mi sono reso conto che era la verità. E’ una mancanza enorme per me, Diego ha rappresentato tantissime cose: abbiamo giocato e vinto assieme, è stato un grandissimo trascinatore. Uomo di grandi valori umani, ha aiutato e fatto beneficenza all’oscuro di tutti. Era innamorato dei bambini, era un fratello, un amico. Ogni volta che veniva in Italia mi chiamava ed io rispondevo sempre presente. Aneddoto? La sera prima del primo scudetto del Napoli, l’attesa è stata snervante, facevamo fatica a dormire. La prima cosa che mi disse quando arrivai fu: “ti farò vincere il primo scudetto della storia del Napoli”, ha mantenuto la promessa non solo a noi giocatori, ma al popolo napoletano. Mi voleva un bene sopra le righe, un fiume di umanità. Oggi ci sono tanti campioni, tanto di cappello, ma lui era un mostro del calcio che faceva cose incredibili. Aveva qualcosa in più, non c’è nessuno.”

