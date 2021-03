Maradona jr contro Van Basten: “Non mi esprimo, potrei beccarmi una denuncia”

A seguito delle dichiarazioni di Marco Van Basten, Diego Maradona jr è intervenuto a difesa dei partenopei ai microfoni di Tiki Taka.

La decisione di Diego Maradona jr nei confronti di Marco Van Basten è netta e decisa:

A seguito delle importanti dichiarazioni di Marco Van Basten sullo Scudetto del 1990, dove dichiara esplicitamente che sia stato fatto il possibile per darlo al Napoli, svariati ex giocatori azzurri e persone annesse all’ambiente partenopeo sono intervenute in merito alla questione. L’ex campione del Milan è stato smentito categoricamente.

Tra queste le dichiarazioni del figlio del Pibe de Oro, Diego Maradona jr: “A Van Basten non rispondo neanche. Non voglio beccarmi una querela. Posso solo dire che quel Napoli era decisamente superiore”.

