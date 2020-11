Marco Rossi, CT Ungheria: “Dominik Szoboszlai sarà un giocatore del Lipsia”

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, è intervenuto su TMW Radio per parlare del futuro di Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, è intervenuto su TMW Radio rispondendo, tra le altre, ad una precisa domanda su Szoboszlai, centrocampista della nazionale magiara e del RB Salisburgo:

“Rispondo e dico semplicemente che, per sentito dire o per bocca del suo allenatore Marsch, Dominik a gennaio sembra proprio che possa andarsene dal Salisburgo e dalle voci sembrerebbe molto vicino alla consorella, al Lipsia. Non ne ho parlato però né con lui né col suo agente”.

