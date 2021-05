Marelli, ex arbitro: “Paratici non era in panchina, non poteva scendere in campo”

L’ex arbitro Marelli sulla sceneggiata di Paratici a Udine

Attraverso il suo canale Youtube, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato l’episodio che visto coinvolto il ds della Juventus Fabio Paratici al termine del primo tempo nella sfida contro l’Udinese. Ecco quanto dichiarato:

“Paratici ha sbagliato a scendere in campo e verrà multato dal giudice sportivo, ma non si può collegare questo episodio a Moggi e a Calciopoli. I responsabili sono quelli che hanno gli hanno permesso di raggiungere il campo. I commissari e gli ispettori di Lega, dov’erano? Non possiamo fare un processo alle intenzioni e tirare nuovamente in ballo questioni di 15 anni fa. Chi parla di queste cose cerca solo like sui social. Anche Marino ha sbagliato a rilasciare quelle dichiarazioni a caldo, a maggior ragione che il fallo su Cuadrado, da cui è scaturita la punizione che ha portato al rigore, è evidente.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino: “Dopo Napoli-Cagliari ADL ha fatto ciò che doveva fare”

Moggi: “D.S Juve contro arbitro? Ci sta, ma non lo ha condizionato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, Johnson frena sulla ripresa dei viaggi all’estero