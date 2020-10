Massimo Mauro, Serie A: “Napoli non da scudetto, Atalanta come Juve e Inter”

Massimo Mauro ha detto la sua sulle gerarchie dell’attuale Serie A

Massimo Mauro, ex Juve e Napoli, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale ha parlato del campionato in corso e di chi siano le favorite per la corsa Scudetto.

Queste le sue parole:

“Sì, Lazio, Milan, Napoli e Roma sono due gradini al di sotto. Io dico che la Juve è ancora favorita perché ha dimostrato di saper gestire meglio i momenti di difficoltà. E poi non dimentichiamoci dell’Atalanta”.

L’Atalanta la metto al pari di Juve e Inter, hanno raggiunto una tale consapevolezza dei propri mezzi che non è semplicemente autostima, ma qualcosa di più

A livello europeo la Juventus ha più chance dell’anno scorso perché City, Liverpool, Real Madrid e Barcellona sono meno forti. Resta il Bayern, che ha un impianto solidissimo, mentre non temerei il Psg”.

