Tiémoué Bakayoko, in forma convincente è già pronto per l’Atalanta

Bakayoko in forma convincente, può già scendere in campo per l'Atalanta

Tiémoué Bakayoko è in forma, nonostante non giochi una partita ufficiale da sette mesi, secondo quello che filtra dalla bolla di Castel Volturno si è presentato in una forma già convincente nel ritiro degli azzurri e sarebbe già pronto fisicamente per scendere in campo con l’Atalanta il prossimo sabato. Condizione più che accettabile, tant’è che può essere considerato già un’alternativa spendibile per la ripresa del campionato. È quanto riporta Sky Sport.

Il tecnico Rino Gattuso l’ha apprezzato ed esaltato nel corso della sua esperienza al Milan, e questo sicuramente è stato e sarà importante nell’impatto che Bakayoko avrà sul Napoli. Sempre come riporta l’emittente satellitare, tramite l’inviato Massimo Ugolini, si nota che l’inserimento del centrocampista di proprietà del Chelsea non stia trovando ostacoli, anche grazie alla presenza di tanti compagni di squadra che parlano francese. Il nuovo numero 5 azzurro scalpita.

