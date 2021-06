Bagni: “Mancini? Non capisco la sua scelta, assurdo lasciare a casa Politano”

L’ex giocatore del Napoli commenta la scelta del CT della nazionale di non portare Matteo Politano all’Europeo

Salvatore Bagni è intervenuto nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Tele A. L’ex giocatore del Napoli ha commentato la scelta di Roberto Mancini di non convocare Matteo Politano nei 26 per Euro 2020.

Queste le sue parole:

“Non capisco la decisione di Roberto Mancini: come si può lasciare a casa Politano? Non è possibile convocare Federico Bernardeschi al posto di Matteo Politano. Il calciatore della Juventus non ha praticamente giocato in questa stagione, ha fatto bene sì e no un paio di partite, poi ha ampiamente deluso. Discorso diametralmente opposto per Matteo Politano, autore di una stagione strepitosa a Napoli. L’esterno azzurro ha ricoperto un po’ tutti i ruoli dimostrando di essere in grandissima forma. Assurdo davvero…”.

