Napoli, calciomercato: Ancelotti vuole portare Koulibaly al Real Madrid

L’ex tecnico azzurro, da poco tornato al Real Madrid, vorrebbe portare il difensore in Spagna

Repubblica, nella sua edizione odierna, parla di Kalidou Koulibaly. Sul difensore c’è l’interesse di diversi top club europei e al Napoli potrebbero arrivare offerte irrinunciabili. Secondo il quotidiano il suo desiderio sarebbe quello di fare un’esperienza in Premier League ma il ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid potrebbe cambiare le cose. L’ex tecnico azzurro vorrebbe portare in Spagna il pilastro difensivo dei partenopei, ADL dal canto suo non valuterà offerte al di sotto dei 50/60 milioni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Le Iene, rivelano i labiali della sala VAR: “Orsato, Rizzoli e Valeri ci hanno querelati”

Caso Superlega, indiscrezione sulla sentenza UEFA. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Russia: Steven Seagal entra in partito pro-Cremlino