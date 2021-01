Massimo Pavan: “La Juve non si piange addosso e non chiede pareri all’ASL!”

Il vicedirettore del portale bianconero tuttojuve.com, Massimo Pavan, scrive in merito al match Milan-Juve.

Pavan mette l’accento sulla mancata interrogazione da parte del club bianconero dell’ASL per i casi di positività al COVID.

“Sos Juve, la serata più difficile, nell’emergenza, perchè di emergenza bella e buona si tratta. Andare a Milano, senza gli esterni titolari ed un calciatore fondamentale come Cuadrado, Andrea Pirlo dovrà scegliere bene gli elementi perchè una partita difficile si presenta ancora più complicata, con assenze più che importanti.

DUE POSITIVI MA NESSUN DUBBIO – la Juventus si è ritrovata con due giocatori positivi, cosa che non succedeva dalle positività di McKennie e Cristiano Ronaldo, praticamente da inizio stagione, la cosa negativa è che parliamo dei due terzini praticamente titolari, con Cuadrado che in questo inizio di stagione è stato più che importante, fondamentale. La Juventus, tuttavia, non si piange addosso ed a differenza di altri, non chiederà pareri all’Asl o interrogazioni multiple per partire da Torino a Milano, si presenterà a San Siro e giocherà la sua partita cercando di vincere, anche se sarà una gara molto complicata.

Le difficoltà in questa stagione per i bianconeri sono state molte, dal problema alla spalla di De Ligt, a quelli fisici di Dybala, per poi passare a quelli legati al covid ed a episodi arbitrali spesso al limite del grottesco.

Sicuramente la Juventus ha commesso degli errori, ma è anche stata sfortunata, molto e le assenze importanti prima di una gara decisiva come quella con il Milan, sicuramente lo evidenziano.

Stasera ci vorrà una Juventus ancora più compatta e determinata, pronta a lottare su ogni pallone e più che mai convinta dei propri mezzi, anche se con tante assenze.

Vincere a Milano in queste condizioni sarebbe un’impresa, vedremo se la formazione di Pirlo ne sarà capace”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milan-Juve, Asl Torino: in caso di nuove positività al Covid-19 tra i bianconeri la partita non si gioca

Napoli-Spezia, Petagna: l’attaccante va verso la panchina, il motivo della scelta di Gattuso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB