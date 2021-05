Mateja Milovanovic dell’Ajax è il nuovo De Ligt? Il Napoli ci pensa

Roma e Napoli ci pensano: Mateja Milovanovic dell’Ajax fa gola alle big, ecco l’indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport.

Il Napoli è alla ricerca di un difensore e tra i vari interessi spunta il nome di Mateja Milovanovic.

Tra i nuovi nomi per la difesa del Napoli spunta quello di Mateja Milovanovic dell’Ajax. Il Capitano dell’Under 17 olandese è perfetto: mancino, forte fisicamente e con buona tecnica. Per portarlo in Italia bisognerebbe trattare direttamente con la famiglia del ragazzo. Oltre al Napoli, però, ci pensa anche la Roma. Con un’alta probabilità il giocatore non firmerà il suo primo contratto da professionista con l’Ajax e molti club sono pronti per approfittarne.

