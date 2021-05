Under 15 Bari-Napoli: azzurri inarrestabili la chiudono 0-6

Ieri pomeriggio alle 13:00 è stato disputato il Test-Match amichevole, per la categoria Under 15, tra Bari e Napoli al centro sportivo “G.Scirea” di Bitritto (Ba).

Tutto Calcio Giovanile riporta: il Derby giovanile, della famiglia De Laurentiis, ha visto trionfare gli azzurrini di Sorano per un risultato di 0-6.

Emanuele De Chiara sblocca la partita con il primo gol, successivamente ci pensa Raggioli a confermare il risultato del primo tempo. Nella ripresa Malasomma mette a segno portando gli azzurri ad un risultato di 0-3, ma la squadra è inarrestabile e su calcio di rigore arriva anche la rete di Pinzolo. Gambardella non si ferma ed arriva il pokerissimo per il Napoli. Infine, ritorna a segno Pinzolo portando la squadra 0-6.

Ottimo test per la squadra di Sorano, Under 15, che si delizia in fase offensiva e si difende in maniera eccellente, riuscendo a non prendere nessun gol dalla squadra avversaria.

