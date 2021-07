Matias Vecino mette fine ai rumors: “Felice di ricominciare con l’Inter”

Matias Vecino mette finne ai rumors: ricomincia con L’Inter

Matias Vecino mette fine ai rumors di mercato, era stato accostato al Napoli, è un centrocampista che piace da tempo, ma l’Inter non lo cede in prestito e lui, in un’intervista rilasciata alla tv ufficiale del club nerazzurro, si dice felice e carico di ricominciare con la stessa maglia. Di seguito lesueparole:

Matias Vecino:

“Ho parlato con Inzaghi quando ero in Uruguay: ho percepito grande entusiasmo, ora avremo tempo di conoscerci meglio. L’anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono molto carico per ripetere la grande stagione passata. L’obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tanto entusiasmo per questa stagione”.

