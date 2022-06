Matteo Nuzzo a Canale 8: “Il vil denaro si è ritorto contro ADL”

Nel corso della trasmissione “Linea Calcio”, condotta dal giornalista Silver Mele su Canale 8, è intervenuto Matteo Nuzzo, fondatore della pagina Facebook “La Napoli bene”.

In quella che può essere definita più una chiacchierata che un’intervista, Silver Mele e Matteo Nuzzo, hanno toccato vari temi tra cui il futuro dei portieri azzurri, la situazione contrattuale di Mertens e Koulibaly, il livello attuale del calcio italiano e l’apporto dato al Napoli nei suoi dieci anni in azzurro da Lorenzo Insigne.

“Kvaratskhelia, nell’ultimo match con la Georgia, ha fatto giocate in linea con quanto visto nelle prestazioni con la Dinamo Batumi. Mi viene da sorridere quando leggo dello scetticismo su questo calciatore. Sorrido perché chi lo critica dimentica il livello del calcio italiano. Il nostro campionato è inguardabile…”

“Sai cosa penso, finché ci sarà il premio del paracadute per chi va in Serie B, un qualcosa che va contro la meritocrazia, quale vuoi che sia il risultato? Non voglio creare o alimentare sospetti, ma se il Cagliari e la Salernitana avessero deciso di giocare per andare in Serie B e recuperare qualcosa economicamente, chi potrebbe obiettare qualcosa? È lo stesso discorso che fanno le squadre di alta classifica, lottano per un piazzamento che possa portare un vantaggio economico. Per Kvaratskhelia, siccome in tanti scivolano sul nome, propongo di chiamarlo il georgiano. Non credo sia opportuno giudicarlo prima di vederlo in campo, certo è che se deve essere lui il sostituto di Insigne mi piace ricordare che abbiamo perso una certezza per un punto interrogativo”

Su Insigne…

“La famosa partita Verona-Napoli dell’anno di Gattuso è emblematica per raccontare chi è stato Lorenzo Insigne a Napoli. Il capitano non ha brillato quella sera, così come tutta la squadra, però non si può negare che si propose tantissime volte per prendere palla dai difensori. Quando non era in palla ha sempre cercato di essere il regista offensivo del Napoli. Credo vada apprezzato a prescindere se si preferisce quel tipo di giocatore, gli va riconosciuto il grosso merito di essersi sempre impegnato con la nostra maglia.”

Secondo te cosa è mancato per vincere lo Scudetto quest’anno?

“Pensa per un attimo ad Empoli, stai vincendo 2-0 a dieci minuti dalla fine e ti ritrovi un Malcuit, che non avrebbe neanche dovuto essere in rosa, il quale fa qualcosa di folle. Dribbling assurdo senza senso. Meret pur avendo libere tre linee di passaggio, si è avventurato in una follia. Con lui il Napoli sta rischiando di ripetere ciò che accadde con Ferdinando Coppola, bruciato per qualche errore, mandato via per poi avere comunque una carriera importante. In campo c’erano giocatori che non c’erano con la testa, cosa che è accaduta molto spesso. Ad esempio Mario Rui ha tanti detrattori, ma va ricordato che è stato preso per fare la riserva per poi essere abbandonato a se stesso sulla fascia sinistra. Oltre ai detrattori del portoghese, ci sono anche tanti tifosi che lo stimano, recentemente sulla pagina gli abbiamo dedicato un post che ha riscosso molto successo.

Un ascoltatore intervenuto in diretta si augura che sia Meret il portiere titolare della prossima stagione…

“Meret subirebbe una pressione enorme in questo caso. Purtroppo è stato bollato dalla piazza, lo ritengo molto forte tra i pali, ma non è un dettaglio ad oggi trascurabile il fatto che non sappia giocare con i piedi. Mi ricorda per caratteristiche Taglialatela, anche se Pino era di un altro livello. Mi auguro possa rinnovare con il Napoli, andare a fare esperienza in una piazza dove la pressione è minore e tornare. Il ruolo del portiere è molto delicato, deve conferire sicurezza a tutto il reparto difensivo, fossi in Spalletti a parità di condizione fisica, partirei sempre con Ospina titolare.”

Subito dopo il break pubblicitario, Matteo Nuzzo ha l’occasione di spiegare perché un ascoltatore l’ha salutato come “Nesta”. La spiegazione è semplice, inizialmente i membri della pagina de La Napoli bene hanno pensato di postare utilizzando pseudonimi e Matteo ha scelto il nome di battesimo di Bob Marley, Robert Nesta, ed ha infine completato il nick diventando per tutti RobertNesta80.

La vil moneta si è ritorta contro ADL…

“Di recente il Napoli ha presentato la collezione D10S su Facebook, ho realizzato un piccolo video di appena tre minuti nel quale vado a scorrere tutti i commenti e ci sono tantissimi tifosi che vogliono pagare in napoletanità o che non vogliono offendere il presidente con 120€ di vil moneta. Ci sono anche cose più scurrili che non sto qui a ripetere ovviamente. Forse certe cose non andrebbero dette in conferenza stampa, soprattutto da una persona così attenta ai bilanci, è stata un’uscita a vuoto.”

Pensi sia legittimo da parte di Koulibaly avere l’ambizione di provare l’aria di un club di massimo livello internazionale?

“Assolutamente si, se domani ti chiamasse la BBC per parlare di calcio inglese non ci andresti? (Silver Mele annuisce, ndr) Credo che sarebbe la stessa cosa per Koulibaly. Ciò che va evitato fortemente è ripetere lo stesso errore fatto con Insigne, avere in campo un calciatore in scadenza. Il rischio è di avere una pedina proiettata più alla prossima stagione che a quella in corso. La stesso scenario riguarda Fabian Ruiz, lo spagnolo si potrebbe ritrovare con un cartellino dal valore che si aggira intorno ai 50 milioni, soli 26 anni e potrebbe trovarsi facilmente a gennaio un club che possa soddisfare le sue richieste economiche. Entro quindici giorni il Napoli mi auguro abbia risolto queste spinose situazioni contrattuali, o dentro o fuori. Dries Mertens lo rinnoverei tutta la vita, è la storia del Napoli, ha il polso della città, un calciatore di esperienza come lui serve nello spogliatoio, gli fa solo fatto recepire bene che non può giocarle tutte.

Mario Scala