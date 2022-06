Ripescaggio Italia, il C.T. Mancini ne parla in conferenza, di nuovo

Italia, Mancini: “Ripescaggio Mondiale? Ho solo detto che se ci chiamano andiamo”

Da Coverciano, il ct dell’Italia Roberto Mancini prende la parola alla vigilia della sfida di Nations League contro la Germania e due giorni dopo la brutta sconfitta di Wembley contro l’Argentina. “La vittoria dell’Europeo fa parte di quelle magie che fanno parte di quei tornei lì, ora dobbiamo ripartire e tornare a quella magia”.

Alla domanda sull’ipotesi ripescaggio, il C.T. ha così risposto: “Ho detto che se ci dovessero ripescare andiamo… Ma non so le motivazioni, non ho parlato di possibilità. Sono cose che si sono viste poche volte, ma io ho solo detto che se ci ripescano ci andiamo. Se ci ripescano, per un motivo che non so quale sia, ho detto che ci andiamo visto che siamo la migliore squadra del Ranking tra le non qualificate”