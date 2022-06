Bagni: “Tra Zielinski e Fabian venderei lo spagnolo, nei momenti importanti è mancato”

“C’è l’obiettivo di ridurre gli ingaggi, come tanti club, però non bisogna perdere troppi big. Quest’anno il Napoli rischi di perderne 2 se non 3. Tra Fabian Ruiz e Zielinski, sceglierei il secondo per la qualità. Lo spagnolo nelle fasi importanti è venuto a mancare, ma è comunque un grande giocatore. Giustamente Fabian vuole elevare l’ingaggio per il rendimento e per quello che è, io sarei felice se rimanesse. Zielinski, se dovesse arrivare un giocatore importante, potrebbe essere ceduto”.