Max Allegri è la prima scelta di ADL, Spalletti, Inzaghi e Galtier le alternative

Il giornalista Walter De Maggio attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione allenatore in casa azzurra in vista della prossima stagione. Ecco quanto dichiarato:

“Quella contro il Verona sarà l’ultima partita di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. La primissima scelta resta Massimiliano Allegri. Il suo entourage non è arrivato ancora in Italia, è ancora all’estero. Vedremo cosa farà il Real Madrid: i blancos potrebbero puntare su Max e a quel punto il toscano approderebbe in Spagna. Occhio però a quanto sta accadendo alla Lazio. Al momento non ha rinnovato nemmeno Simone Inzaghi. Gennaro Gattuso sarebbe tentato di approdare in biancoceleste”. Ma Inzaghi piace anche al Napoli. Per quello che concerne il club azzurro, ci sono altri due nomi, ma sono più defilati. Gatier al momento è la terza scelta, Luciano Spalletti la quarta. C’è da registrare una frenata per quello che concerne l’allenatore toscano. Pertanto, il nuovo mister degli azzurri uscirà da questa lista: Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Galtier e Luciano Spalletti.”

