Mazzarri in pole per sostituire Semplici: la decisione nelle prossime ore

Mazzarri in pole per sostituire Semplici

Notizie Calcio – Walter Mazzarri in pole per sostituire Leonardo Semplici al Cagliari. Come riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito, il tecnico toscano è un’idea del Cagliari dopo l’esonero del tecnico Semplici:

Adesso in pole c’è Walter Mazzarri. Senza panchina dal febbraio 2020 quando fu esonerato dal Torino, il toscano figura in cima alla lista di Giulini e del direttore sportivo Capozucca per diventare il nuovo allenatore del Cagliari.

Le prossime ore saranno decisive per la scelta del sostituto di Semplici, ma la candidatura di Mazzarri adesso sta prendendo sempre più quota rispetto a quelle relative a Iachini, Lopez e Liverani. Entro la serata dovrebbe arrivare la decisione definitiva.

