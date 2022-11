Mazzocchi nel mirino, oltre 10 mln per averlo: ADL ci pensa

Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, è nella lista degli interessi del Napoli. Secondo l’edizione odierna del quotidiano, sarebbe stato pensato come un ottimo vice Di Lorenzo. Tuttavia, Danilo Iervolino fa sapere che si priverà del giocatore solo in caso in un’offerta irrinunciabile, e in questo caso si tratterebbe di cifre al di sopra di 10 milioni di euro. Dunque, è questa per il club partenopeo una cifra investita già su grandi prospetti e quindi la formula dell’affare sarà studiata a tavolino. Il rapporto tra De Laurentiis e Iervolino è ottimo, e questo sarà un punto di inizio per agevolare la trattativa.

