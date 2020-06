Mentana a gamba tesa: “La festa in piazza? Lo avrei fatto anche io”

Enrico Mentana, giornalista di La7 , si è schierato con i napoletani dopo le polemiche per la festa in città

Enrico Mentana, giornalista di La7 e noto tifoso dell’Inter, si è schierato con i napoletani che hanno invaso la città, dopo le polemiche per i festeggiamenti in massa che sono scoppiati subito dopo il rigore, calciato da Milik, che ha consegnato la Coppa Italia alla squadra azzurra. In un post su Facebook il giornalista ha scritto:

“Guerra ha ragione, per carità: ma il calcio senza festeggiamenti è un gioco da Playstation. Fossi stato tifoso del Napoli sarei sceso in strada anch’io”.

