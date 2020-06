Davide Lippi: “Politano è stato disturbato dai bianconeri, ecco perchè ha reagito in quel modo”

Davide Lippi è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal per fare chiarezza sull’accaduto dopo il rigore di Politano

Davide Lippi è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, in onda sulla radio ufficiale del Napoli Radio Kiss Kiss Napoli. L’agente di Politano ha parlato anche dell’episodio che ha visto il suo giocatore zittire la panchina juventina:

“Lui ha zittito sicuramente qualche componente della panchina della Juventus che ha cercato di disturbarlo con qualche parolina di troppo cercando di farlo sbagliare. Così ha tirato un gran rigore e, dopo la realizzazione dello stesso, ha zittito la panchina bianconera. Sono contento per come sta andando perché Giuntoli ha creduto in lui fin dal primo momento e sta avendo ragione. Matteo è un grande e sono convinto che può fare ancora tanto e meglio in maglia azzurra”.

