FOTO – Nike regala a Mertens scarpette personalizzate: “Diventa il nuovo re di Napoli”

Nike regala a Mertens scarpette personalizzate, accompagnate da una scritta: “Become the new king of Napoli”

Nike regalo personalizzato per Dries Mertens, l’attaccante del Napoli proprio ieri ha rinnovato il suo contratto con la società azzurra, ed ha vinto con la squadra la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Per Mertens è stata una giornata ricca di emozioni, al termine della partita, al rientro negli spogliatoi dell’Olimpico ha trovato un regalo fantastico: la Nike gli ha regalato scarpette personalizzate, sulla scatola la scritta dedicata all’attaccante: “Become the new king of Napoli” (Diventa il nuovo re di Napoli).

Dries Mertens ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram con la Coppa Italia ed affianco, il regalo della Nike.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Bellissimo post di Milik: “Ieri a tirare l’ultimo rigore non ero solo”

Napoli, De Laurentiis: “Multe? Ho rimosso il passato, squadra matura e professionale”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Muore schiacciato da un macchinario