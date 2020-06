Coronavirus, il bollettino del 18 giugno – Aumenta il numero dei ricoverati

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 238.159 persone (+333) hanno contratto il virus.

I casi attuali sono +23.101 con un decremento di -824;

I deceduti sono +34.514 con un incremento di +66;

I guariti sono +180.544 con un incremento di +1.089;

I ricoverati in terapia intensiva sono +168 (+5 rispetto a ieri).

Coronavirus, situazione regione Campania alle ore 17:00 del 18 giugno:

Totale tamponi: Oggi +1.448 – TOTALE +259.655;

Totale positivi: Oggi +1 – TOTALE +4.615;

Totale deceduti: Oggi 0 (zero) – TOTALE +431;

Totale guariti: Oggi +17 – TOTALE +3.942.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti)

Lombardia 92.518 (+216, +0,2%; ieri +242)

Emilia-Romagna 28.143 (+32, +0,1%; ieri +14)

Veneto 19.233 (+8; ieri +4)

Piemonte 31.162 (+31, +0,1%; ieri +41)

Marche 6.768 (+4; ieri +1)

Liguria 9.903 (+7, +0,1%; ieri +5)

Campania 4.615 (+1; ieri +1)

Toscana 10.195 (+2; ieri +2)

Sicilia 3.464 (+2, +0,1%; ieri +2)

Lazio 7.986 (+9, +0,1%; ieri +10)

Friuli-Venezia Giulia 3.301 (+2, +0,1%; ieri +2)

Abruzzo 3281 (nessun nuovo caso, ieri +2)

Puglia 4.519 (+3, ieri nessun nuovo caso)

Umbria 1.437 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Bolzano 2.613 (+2, ieri nessun nuovo caso)

Calabria 1.165 (+3, +0,3; ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.367 (+1, +0,1%; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per l’undicesimo giorno consecutivo)

Trento 4.457 (+8; ieri +1)

Molise 440 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il settimo giorno di fila).

