Mercato Napoli, doppio colpo a gennaio: è sfida con l’Atletico Madrid

Mercato Napoli,doppio colpo di Giuntoli a gennaio due terzini per rinforzare la rosa. A tale riguardo ecco quanto riporta la Gazzetta dello Sport:

“In testa al taccuino del ds Giuntoli c’è da tempo Reinildo Mandava, 27 anni, del Mozambico: gioca al Lilla e ha il contratto in scadenza a giugno. Il Napoli spera di chiudere l’operazione già a gennaio, pagando pochi milioni il cartellino, così da avere un rinforzo notevole (lo segue anche l’Atletico Madrid) per completare la rosa.

A destra obiettivi puntati sul marocchino – olandese di nascita – Noussair Mazraoui, 24 anni, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax ed esploso nel club. Veloce, tecnico e anche capace di arrivare al gol, non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà a giugno. E il Napoli si sta muovendo per convincerlo, tramite i suoi agenti, anche perché la concorrenza pure in Italia è forte, con Juve, Milan e Roma che seguono il giocatore”

