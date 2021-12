Infortunio Koulibaly, condizioni e tempi di recupero: il comunicato

Infortunio Koulibaly, le condizioni e i tempi di recupero

Ultimissime calcio Napoli – Infortunio Koulibaly, brutte notizie per quanto riguarda le condizioni e i tempi di recupero, questo il comunicato appena arrivato dalla SSC Napoli:

“Koulibaly ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro”.

Infortunio Koulibaly, tempi di recupero

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha raccolto ai microfoni di SS24 le prime sensazionio sui tempi di recupero.

“Brutte notizie per Kalidou, perché per questa distrazione di secondo grado resterà fuori per almeno 4-5 settimane. Una brutta perdita e un lungo stop per il difensore. Bisognerà fare una valutazione sui tempi di recupero e sulla possibilità o meno di partecipare alla Coppa d’Africa. L’appuntamento è per gennaio, anno finito per Koulibaly”.

