Napoli, per Insigne nulla di grave. Fabian Ruiz potrebbe farcela per l’Atalanta

Napoli, il report sugli infortuni di Insigne e Fabian Ruiz

Il Napoli fa la conta degli infortunati, ma se per Koulibaly non ci sono notizie positive, per Inisgne e Fabian Ruiz si. Il capitano azzurro ha rimediato una contrattura del soleo sinistro, mentre lo spagnolo ha una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro. Insigne dovrebbe sicuramente farcela per la prossima gara contro l’Atalanta, mentre Fabian verrà valutato nei prossimi giorni. Non è comunque escluso un recupero lampo.

