Mertens, il Napoli non eserciterà l’opzione. Possibile si trovi un altro accordo

Mertens, si pensa ad un accordo per il rinnovo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport si apre uno spiraglio per il rinnovo di Dries Mertens, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“La decisione arriverà solo in primavera, quando la società saprà se si sarà guadagnato un posto in Champions e dunque conoscerà i budget a disposizione. L’attaccante belga lo sa e non ha fretta, perché la sua intenzione è quella di restare al Napoli. L’accordo attuale prevede un ingaggio da 4,8 milioni netti per, vale a dire 9 lordi a bilancio. Il taglio al monte ingaggio sarà tale che non prevede simili cifre. Ma ci sarà comunque tempo per Dries e il presidente, di trovare a quattr’occhi un accordo diverso. Per continuare uno splendido matrimonio che dura da quasi nove anni”.

