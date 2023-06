Mercato Napoli, due obiettivi per sostituire Demme e Ndombele

La Gazzetta dello Sport si è concentrata sul mercato del Napoli, in particolare su qualche obiettivo relativo al centrocampo.

Il Napoli avrebbe fissato due obiettivi di mercato per il centrocampo. Il club azzurro starebbe cercando i profili ideali per sostituire Diego Demme e Tanguy Ndombele, entrambi in uscita. Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport la Società avrebbe già individuato due giocatori adatti, entrambi appartenenti alla Serie A. Si tratta di Lazar Samardzic dell’Udinese e Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Ecco in seguito le parole del noto quotidiano sulla questione:

“E allora un club senza problemi economici o obblighi a vendere – che angustiano un po’ tutte le concorrenti – può ambire a due obiettivi di grande prestigio: l’olandese Teun Koopmeiners e il tedesco-serbo Lazar Samardzic. Non risulterà semplice convincere Atalanta e Udinese a venderli. Ma il Napoli ha la forza economica e gli stimoli per convincere club e giocatori a scegliere l’azzurro.”

