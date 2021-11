Mercato Napoli: Estupinan e Parisi per la difesa

Mercato Napoli, quattro nomi per gennaio.

Francesco Modugno, giornalista Sky rivela la lista dei quattro nomi accostati al club azzurro.

L’obiettivo del Napoli in vista del mercato di gennaio è quello di migliorare la rosa dando a Spalletti due nuovi innesti per le corsie laterali come sostituti di Di Lorenzo e Mario Rui da alternare in vista dei numerosi impegni tra campionato e coppa, il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha rivelato la lista dei quattro nomi che interessano alla società azzurra, é sono: Reinildo Mandava (Lille), Fabiano Parisi (Empoli), Noussair Mazraoui (Ajax) e Pervis Estupinan (Villareal). Sono ottimi prospetti è possono garantire un giusto ricambio per i titolatissimi.