Napoli: tampone anticipato per Spalletti ed il vice, ecco gli esiti

Luciano Spalletti ed il suo vice sono stati sottoposti ad un tampone anticipato dopo la positività di Igor Tudor

Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla di Luciano Spalletti. Igor Tudor, allenatore del Verona, è risultato positivo al Covid-19 ed ora è in isolamento domiciliare. Ciò ha creato non poca preoccupazione in casa Napoli, ragione per cui Luciano Spalletti e il suo vice si sono sottoposti ad un test anticipato. Il quotidiano rivela che i tamponi di Luciano Spalletti e il vice Marco Domenichini sono risultati negativi.

