Ambrosini: “Scudetto al Napoli se passano indenni la coppa d’Africa”

L’ex centrocampista del Milan e commentatore tecnico dice la sua sulle chance Scudetto del Napoli

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e commentatore tecnico, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Il Mattino. Nel suo intervento ha detto la sua sul Napoli e sulle chance Scudetto dei partenopei.

Queste le sue parole:

“A dispetto del distacco di sette punti dalle prime due, l’Inter è già una terza incomoda. E questo va detto per il valore della rosa e per quello che ha dimostrato fin qui la squadra di Inzaghi. Si fa fatica a non identificare Osimhen come la stella della squadra. Fin qui è stato decisivo con i suoi gol: ha un altro passo e un altro modo di giocare le partite. Ecco perché dico che se il Napoli supererà indenne il periodo della coppa d’Africa, avrà la spinta giusta per vincere lo scudetto“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, spunta il nome di Belotti. Il Napoli prova il colpo a costo zero

Messi può tornare al Barcellona, spunta la data del suo ritorno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giornalisti: minacce a Berizzi, chiuse indagini per 13 persone