Mercato Napoli, il club aumenta l’offerta per Mangala

Secondo Sky Deutschland il Napoli avrebbe aumentato l’offerta per il centrocampista del Nottingham Forest Orel Mangala.

Tra i giocatori che il Napoli vorrebbe portare in maglia azzurra ci sarebbe il centrocampista Orel Mangala. Il giocatore attualmente veste la maglia del Nottingham Forest ed il club azzurro avrebbe aumentato la sua offerta iniziale.

Ecco quanto scrive in seguito Tuttomercatoweb, riportando la notizia da Sky Deutschland:

“La caccia al centrocampista prosegue in casa Napoli e in cima alla lista ora c’è Orel Mangala, 26 anni, in forza al Nottingham Forest. Il club azzurro fa sul serio per il mediano belga, tiene vivi i contatti e nelle ultime ore ha aumentato la sua offerta, stando a quanto riferiscono dalla Germania. Sky Deutschland fa sapere che Aurelio De Laurentiis ha proposto al sodalizio inglese un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di eruo al presentarsi però di determinate condizioni. Si attende adesso una risposta. Il Napoli vuole regalare Mangala a Mazzarri.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL, offerta panchina del Napoli a Pioli: risposta secca del tecnico

Applausi per Juan Jesus: “Si inventa una volata offensiva con tanto di assist”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tennis, presentazione dell’Australian Open 2024