Mercato Napoli: interesse per Dimarco, su di lui altri due grandi club italiani

Federico Dimarco potrebbe essere un altro obiettivo di mercato del Napoli, ma il giocatore interessa anche ad altri club.

Federico Dimarco, giocatore dell’Hellas Verona, sarebbe nel mirino di tre club di Serie A. Oltre al Napoli, anche la Roma e l’Inter vorrebbero portare il difensore in casa propria. Il Corriere di Verona fa chiarezza circa la situazione attuale del giocatore classe 1997, ed afferma che l’Inter sarebbe in netto vantaggio rispetto alle altre due società.

Dal quotidiano si legge:

“Dimarco, a tutti gli effetti uno dei migliori esterni sinistri della Serie A per qualità, efficacia e continuità di rendimento. Così hanno pensato a lui altri club. L’ha seguito il Napoli, per esempio, ma a tenerlo d’occhio c’è pure la Roma, in fase di costruzione dopo la svolta dell’arrivo di Josè Mourinho in panchina. Il tavolo è largo, quindi, e in molti vorrebbero trovare un posto, Va tenuto conto che il Verona ha un rapporto di mercato con l’Inter che si è consolidato, su cui ci sono anche i profili di Marco Silvestri, che potrebbe andare ad Appiano Gentile ad affiancare Samir Handanovic, e di Eddie Salcedo.”

