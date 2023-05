Mercato Napoli, nel mirino due giocatori dell’Eintracht Francoforte

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul mercato del Napoli, in particolare sull’interesse verso due giocatori.

Il Napoli starebbe già pensando al mercato estivo ed avrebbe messo nel mirino ben due giocatori dell’Eintracht Francoforte.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Mentre il Napoli batteva l’Eintracht Francoforte, Giuntoli osservava da bordo campo, dalla panchina, facendo il finto distratto: però nella sua memoria, che deve avere spazio, annotava le caratteristiche di un paio di giocatori. Ai costi ci avrebbe pensato dopo. Ciò che resta di quelle vittorie che hanno trascinato il Napoli per la prima volta ai quarti di finale di Champions è un post-it (si fa per dire!) sul quale sono stati scritti in stampatello due nomi: il primo, in ordine di apparizioni, è quello di Jesper Lindström, mezzala o anche esterno norvegese, ventitré anni appena compiuti ed una valutazione da far tremare i bilanci, con quei 25-30 milioni di euro che vorrebbero in Germania; il secondo ha qualche anno in più ma è svincolato, è un parametro zero ed è un grande affare: si chiama Daichi Kamada, compirà ventisei anni ad agosto, è un giapponese, sa fare varie cose tutte giuste a centrocampo ed ha rubato l’occhio in maniera netta e decisa.”

