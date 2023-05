Napoli, con Accardi potrebbero arrivare tre giocatori

Il Corriere dello Sport si concentra sul Napoli e sulle voci che vedrebbero Pietro Accardi come eventuale sostituto di Cristiano Giuntoli.

In casa Napoli si parla ormai da tempo della probabile partenza del Direttore sportivo Cristiano Giuntoli, così come di Pietro Accardi come presunto sostituto. Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime relative alla vicenda, affermando che con Accardi potrebbero arrivare anche alcuni giocatori in maglia azzurra.

“Quella è terra magica, anche un po’ ribelle, rifiuta i luoghi comuni e il ruolo di Cenerentola, fa calcio attraverso l’intelligenza e realizza profitti: è un’Accademia, proietta nel futuro, e Vicario adesso ci sta mettendo le mani dentro, dopo che l’ha fatto anche Krunic e potrebbero farlo Baldanzi, che al Napoli piace un sacco, o Fazzini e Parisi, che rappresentano le altre facce della meglio gioventù. Empoli-Napoli, la strada è quella. E poi, eventualmente, c’è anche la voce di dentro: Ciro Polito, ds fatto in casa al Bari. Un affare di famiglia.”

