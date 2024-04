Mercato Napoli, quattro nomi in pole per la difesa

Il quotidiano Repubblica ha riportato il punto della situazione sul mercato del Napoli, in particolare sul reparto difensivo.

Il Napoli si sta concentrando di gran lunga sul mercato. L’edizione odierna di Repubblica ha riportato le ultime per quanto riguarda i nomi in lista per la difesa.

Di seguito quanto si legge:

“La rivoluzione è quella cui stanno lavorando il presidente Aurelio De Laurentiis e il diesse in pectore, Giovanni Manna. Probabilmente serviranno due acquisti nel reparto difensivo, almeno uno di livello assoluto. Alessandro Buongiorno, capitano del Toro, è nei primissimi posti della short list del Napoli. La scorsa estate ha rifiutato l’Atalanta per restare in granata, adesso potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di trasferirsi altrove. Su di lui c’è anche l’Inter, ma il Napoli ha maggiore disponibilità economica e gli offre un ruolo da leader assoluto. Il club azzurro pensa pure a Giorgio Scalvini dell’Atalanta, già seguito in estate, allo slovacco David Hancko del Feyenoord, su cui ha garantito Calzona, e al francese Jean Todibo. La rifondazione non può più attendere.”