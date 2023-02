La Gazzetta dello Sport – Meret, che cambiamento dopo un anno: ora è intoccabile.

Secondo il quotidiano, rivedere Meret, tra i pali azzurri contro l’Empoli non era scontato. Tuttavia, ad oggi il portiere è tra gli intoccabili del Napoli: “non era facile immaginare di rivedere il portiere tra i pali azzurri ad Empoli in questa stagione dopo quanto avvenuto in occasione dell’ultimo confronto tra le due squadre” con riferimento al regalo per Pinamonti.