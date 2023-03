La Gazzetta dello Sport – Meret e Vicario, i migliori della Serie A. Kim ha fatto dimenticare Koulibaly.

L’edizione odierna del quotidiano si è concentrato sulla fase difensiva del Napoli, analizzandone il rendimento, nel nostro campionato.

In serie A, il Napoli, secondo le statistiche, ha la difesa più forte e completa perché vanta di sole 15 reti subite. Meret, insieme al collega di Nazionale Vicario, è il portiere che dà più sicurezza nel torneo. L’arrivo di Kim ha fatto dimenticare, o quasi, Koulibaly, considerando anche l’intesa che si è creata in poco tempo con Rrahmani. La personalità di Di Lorenzo è saltata fuori del tutto, in seguito alla vittoria dell’Europeo con l’Italia.

Altri componenti, decisamente fondamentali, sono Mario Rui ed Olivera, che con l’inizio del campionato in corso e le alternanze, stanno svolgendo al meglio il proprio lavoro. Nonostante non siano riconosciuti come fenomeni, il loro rendimento, anche grazie al lavoro di squadra, è più continuo. Il lavoro di Spalletti, sugli equilibri difensivi, è iniziato da quando ha messo piede a Napoli, difatti già lo scorso anno la squadra ha subito 31 gol come il Milan.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ESLUSIVA FA – Nel libro dedicato a Kvaratskhelia si parla anche di Napoli, che omaggio alla città

Napoli-Lazio: la probabile formazione degli azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La Dinasty Messina Denaro tra arresti e latitanze