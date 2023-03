Radio 24 – ADL contro DAZN: “Sempre in ritardo e con una qualità scadente”.

Aurelio De Laurentiis, in un’intervista rilasciata per la radio, ha parlato anche della piattaforma che manda in diretta tv le partite di Serie A: DAZN. Il patron, come suo solito, non si è trattenuto ed ha criticato fortemente la scarsa qualità nella trasmissione delle partite, e a suo dire anche sempre in ritardo.