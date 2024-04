La Gazzetta dello Sport – Meret in uscita, Caprile ha una media migliore: il piano del Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla possibile cessione di di Alex Meret. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2025 e in estate si dovrà discutere del rinnovo. A oggi, però, la volontà del Napoli sembrerebbe quella di voler puntare su Caprile.

Il portiere dell’Empoli, acquistato dal Bari per 7 milioni, ha una media migliore rispetto a quella di Meret. Il Napoli, in base a questo, starebbe pensando di salutare l’attuale azzurro per puntare tutto su Caprile. La sua valutazione è di almeno 10 milioni.

