Cagliari-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania

Domenica 16 febbraio sarà Cagliari–Napoli, gara valida per la quinta giornata di ritorno, con inizio alle ore 18. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di oggi, martedì 11 febbraio, nel ticket service di piazza L’Unione Sarda (orario continuato dalle 10 alle 20, domenica dalle 10 alle 18): l’acquisto online sul sito di TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate sarà riservato ai possessori della Fidelity Card rossoblù.

In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è precauzionalmente vietata la vendita ai tifosi residenti in Campania.

In occasione di questa gara non sarà possibile effettuare il cambio di utilizzatore e supporto digitale in tutti i settori

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lecce, il Presidente Damiani: “Su Milik era rigore, il contatto c’è”

Ultras Curva B: “Siamo stanchi, allo stadio non entreremo più”

Focus rigori a favore, al Napoli ne mancano ben 15!

CdA Napoli, cifre in rialzo: in Serie A nessuno come De Laurentiis, i familiari e Chiavelli!

Boggi: “Nicchi, pericolo ventennio come con Mussolini”

L’ex arbitro Bergonzi: “Giua richiamato dal Var, aveva l’obbligo di rivedere l’azione!”

Napoli penalizzato dalla classe arbitrale: se ne parla a Radio Marte

Pistocchi: “Napoli penalizzato dalla classe arbitrale! Mancano 12-13 rigori in questo campionato!”

Napoli, Lobotka bocciato: “Passeggia in mezzo al campo”

UFFICIALE – Napoli e Kappa rinnovano per altri due anni

Arbitraggio presuntuoso, il rigore c’era. Giua non covince.