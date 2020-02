Napoli-Lecce, Bergonzi: “Il Var deve mandare Giua a rivedere, Rizzoli e Nicchi devono obbligarli”

Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino:

“Il Var è un caso anche perché, da italiani, ci piace creare polemica: in Inghilterra, ad esempio, non ce ne sono. È giusto dire, però, che gli arbitri non utilizzano il Var come andrebbe utilizzato. In Napoli-Lecce, il Var deve obbligatoriamente mandare Giua alla on field review. Rizzoli e Nicchi devono obbligare i ragazzi ad andare al monitor, Abisso al Var aveva il dovere di mandare Giua ad osservare lo sviluppo dell’azione. Questo mostra da parte di Giua anche tanta inesperienza ed una certa mancanza di umiltà.

