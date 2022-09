Il Mattino – Meret pronto a rinnovare: firmerà dopo la sosta.

Alex Meret è pronto a rinnovare il suo contratto con il Napoli. Il quotidiano conferma che il giocatore è prossimo alla firma anche se la procedura non sarà imminente, poiché dopo tanta attesa, oggi sarà il club a dover aspettare. Tuttavia, la conferma c’è, il portiere guadagnerà di più (1,7 milioni) rispetto a quanto era stato concordato in estate, prima che la trattativa si bloccasse a causa dell’interesse per Navas e Kepa.

